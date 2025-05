Gêmeas siamesas de Manaus passam por cirurgia de separação

O cirurgião pediátrico Zacharias Calil e outros seis colegas, incluindo seu filho cirugião plástico Rogério Hamu, retornam à sala cirúrgica do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) nesta terça-feira (13/05). Será a segunda cirurgia de separação de gêmeos siameses em três dias. A equipe de especialistas vai separar as irmãs siamesas Yasmin Vitória e Eliza Vitória, depois de terem separado Kiraz e Aruna, cuja cirurgia terminou na madrugada de domingo (11/05).

Yasmin e Eliza, que completam 34 dias de nascidas no dia da cirurgia, chegaram a Goiânia no dia 24 de maio, em uma UTI aérea providenciada pelo governo do Amazonas. A cirurgia para separar as duas meninas terá de ser realizada antes da idade ideal, porque foi detectado uma hipertrofia no coração de uma das gêmeas e uma alteração no quadro urológico de outra, por isso o quadro inspira bastante atenção.

“A cirurgia acontece em caráter de ‘urgência relativa’, para evitar o agravamento da saúde das meninas. Queremos que a cirurgia seja a mais rápida possível para reduzir o tempo sob anestesia. Mas o pós-operatório pode ser simples ou complicado, dependendo das condições clínicas”, o cirurgião pediátrico.

União por tórax e abdômen

Zacharias Calil ressaltou ainda que as irmãs são unidas pelo tórax e abdômen, compartilham o fígado e parte do pericárdio, membrana que reveste o coração. Calil explica que, nesses casos, o sucesso da separação depende da complexidade da união e dos órgãos envolvidos.

O médico destacou outros casos recentes de gêmeos siameses, que, infelizmente, tiveram desfechos fatais, principalmente quando há compartilhamento do coração. “Segundo dados médicos, cerca de 75% dos siameses morrem nas primeiras horas ou no primeiro dia de vida”, ressaltou Zacharias.

24ª cirurgia

Esta será a 24ª cirurgia de separação de gêmeos siameses realizada pelo médico goiano e sua equipe. Mais uma vez, Calil terá a participação do filho Rogério Hamu, cirurgião plástico encarregado do fechamento e finalização da cirurgia. Zacharias Calil já possui 25 anos de experiência na separação de siameses e nos últimos anos passou a contar com a participação do filho.

MP e PM fecham acordo com torcidas organizadas