MP e PM fecham acordo com torcidas organizadas

Reunidos na sede do Ministério Público de Goiás (MPGO) nesta sexta-feira (9/5), os representantes de torcidas organizadas de times de futebol de Goiânia reafirmaram seu compromisso no combate à violência, vandalismo, racismo, homofobia e outras condutas inadequadas.

Ao assinarem termo de ajuste de conduta (TAC), as torcidas Dragões Atleticanos, Esquadrão Vilanovense e Força Jovem Goiás confirmaram o compromisso de manter ações que visam prever situações de confronto entre torcedores e punir eventuais casos de violência e vandalismo.

A reunião foi conduzida pelo coordenador do Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT) do MP goiano, Sandro Henrique Silva Halfeld Barros. O comandante do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (Bepe) da Polícia Militar, tenente-coronel Alex de Siqueira, também esteve presente no encontro e assinou o documento.

Segundo apontado pelo MP e Polícia Militar, o acordo, que ratifica um TAC firmado em 2011 com o mesmo tema, representa um pacto de responsabilidade, atualizando diretrizes e reforçando o compromisso das torcidas organizadas com a cultura da paz, a segurança nos eventos esportivos e o respeito aos novos cenários previstos pela Lei Geral do Esporte. Durante a reunião, foram debatidas ações de integração, padronização de procedimentos e a importância do cadastramento dos torcedores, incluindo a coleta de dados biométricos.

Segundo pondera o promotor Sandro Halfeld, o acordo atualiza práticas que já vêm sendo feitas, como o ressarcimento a empresas de ônibus por danos causados por torcedores, comunicações de deslocamento da torcida, incluindo viagens, e também comunicações de festas e eventos comemorativos. Além disso, foram também ratificadas medidas punitivas contra integrantes envolvidos em situações de violência dentro e fora dos estádios, com a previsão mínima de suspensão e, em caso de reincidência, a expulsão do associado.

