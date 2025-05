Casa do Empreendedor chega à Região Noroeste e amplia apoio a pequenos negócios em Goiânia

A Região Noroeste de Goiânia, que abriga mais de 164 mil habitantes e milhares de estabelecimentos comerciais, ganhou, nesta segunda-feira (12/5), a segunda unidade da Casa do Empreendedor. O novo espaço está localizado na Galeria Mangalô, no Setor Morada do Sol, e foi inaugurado pelo prefeito Sandro Mabel. Ele destacou a parceria com o Sebrae Goiás como essencial para o estímulo ao empreendedorismo, iniciativa iniciada em março com a abertura da primeira unidade no Paço Municipal.

Voltada a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, a Casa do Empreendedor oferecerá palestras, consultorias, oficinas e capacitações nas áreas de gestão e marketing. Os participantes terão acesso a atendimento personalizado para a regularização de empresas, elaboração de planos de negócios, incentivo ao cooperativismo e orientação jurídica e contábil, com suporte de profissionais especializados.

Durante a inauguração, o prefeito ressaltou a importância da iniciativa para o fortalecimento da economia local. “Trata-se de um espaço que o Sebrae movimenta com excelência, oferecendo serviços essenciais ao empreendedor. Goiânia não contava com nada semelhante. Inauguramos a primeira unidade no Paço, e agora entregamos esta segunda na Região Noroeste”, afirmou Mabel. “É assim que a prefeitura estimula o empreendedorismo e contribui para o desenvolvimento da cidade, gerando emprego e renda”, completou. A terceira unidade deve ser inaugurada em junho, na Região da 44.

Presente na cerimônia, o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Goiás, José Mário Schreiner, destacou a atuação da atual gestão municipal. “Goiânia era a única capital do país sem uma Sala do Empreendedor. Hoje, isso muda. O prefeito Sandro Mabel tem demonstrado, desde o início do mandato, que cuidar da cidade é, acima de tudo, cuidar das pessoas — e é isso que ele tem feito”, afirmou.

Parceria

Schreiner também elogiou a parceria com o município. “Quero parabenizar publicamente o prefeito pelo trabalho que vem realizando. Sei que não é fácil, mas ele tem mostrado compromisso e seriedade. Goiânia tem hoje cerca de 260 mil micro e pequenas empresas, sendo 25 mil apenas na Região Noroeste. Só neste ano, mais de 2,5 mil pequenos negócios já foram regularizados, o que representa 30 empresas por dia. Essa nova unidade será fundamental para ampliar esse suporte e reduzir a mortalidade precoce desses empreendimentos”, explicou.

Segundo ele, a parceria entre Sebrae e Prefeitura busca justamente apoiar e fortalecer os pequenos negócios. “Essa é uma meta do nosso Conselho Deliberativo, do qual o prefeito já fez parte: estar presente em todos os municípios, inclusive na capital. Hoje é um dia de orgulho, em que celebramos esse avanço conjunto”, destacou Schreiner.

O secretário municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços, Diego Franco, também participou do evento e enfatizou a relevância da iniciativa. “A segunda Casa do Empreendedor é uma marca da gestão do prefeito Sandro Mabel, que tem aproximado a prefeitura da população, oferecendo serviços de qualidade e promovendo o desenvolvimento econômico de forma planejada. E essa conquista só é possível graças à parceria com o Sebrae”, pontuou. “O prefeito tem um carinho especial pela Região Noroeste”, completou.

A solenidade de inauguração contou ainda com a presença dos vereadores Ronilson Reis, Geverson Abel, Heyler Leão, Igor Franco, Bruno Diniz, Markin Goyá e Rose Cruvinel.

Leia também: Aparecida pede declaração de ilegalidade de greve da educação