O que abre e o que fecha no feriado de fundação da cidade de Goiás nas unidades de saúde

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), informa que a maioria dos hospitais e demais unidades de saúde estaduais funcionará normalmente na próxima segunda-feira, dia 28 de julho, em função do feriado da fundação da cidade de Goiás e do Dia de Nossa Senhora de Sant’Ana, padroeira do estado. Apesar de a data ser celebrada em 26 de julho, o ponto facultativo foi transferido para a próxima semana, quando haverá a transferência da capital e da sede do Poder Executivo Estadual para o município. O atendimento ao paciente internado em todos os hospitais será mantido, sem interrupção.

Na grande maioria das unidades localizadas em Goiânia e na região metropolitana, não haverá mudanças. Entre elas, os hospitais estaduais de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), de Urgência de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), da Criança e do Adolescente (Hecad), Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL), de Aparecida de Goiânia (Heapa), Dr. Alberto Rassi (HGG), de Dermatologia Sanitária – Colônia Santa Marta (HDS), de Trindade Walda Ferreira dos Santos (Hetrin), bem como o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) e o Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental (Cresm).

No Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) e no Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol), os atendimentos de emergência permanecem em funcionamento normal, em período integral. Já os ambulatórios de ambas as unidades estarão fechados, na segunda-feira (28/7), retornando ao funcionamento normal na terça-feira (29/7). No HDT, a farmácia ambulatorial também não abrirá na segunda-feira. Outra unidade que terá alterações é o Hospital Estadual da Mulher (Hemu), que não terá funcionamento dos serviços de ambulatório e banco de leite (atendimento externo ao público) no dia 28 de julho. Os demais setores do hospital funcionarão normalmente.

A maioria das unidades do interior do estado manterá o atendimento normal na segunda-feira, incluindo os hospitais estaduais de Anápolis (Heana), de Santa Helena de Goiás (Herso), de São Luís de Montes Belos (HSLMB), de Itumbiara (HEI), de Jataí (HEJ), de Luziânia (HEL), de Águas Lindas (Heal), de Pirenópolis (HEELJ), do Centro-Norte Goiano (HCN), de Formosa Dr. César Saad Fayad (HEF), além das Policlínicas de São Luís, Formosa, Quirinópolis, Posse e Goianésia.

No Hospital Estadual de Jaraguá, Dr. Sandino de Amorim (Heja), apenas a equipe assistencial estará em atividade no dia 28/07, retornando integralmente na terça-feira. Já na Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto Região Rio Vermelho (PLCGO), localizada na cidade de Goiás, todos os serviços estarão suspensos na sexta-feira (25/7), véspera da data oficial de aniversário e feriado municipal. Na segunda-feira, dia da transferência da capital, as atividades funcionarão normalmente.

Rede Hemo

A Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos (Rede Hemo) não terá alterações no funcionamento em função do ponto facultativo. Tanto o Hemocentro Coordenador, em Goiânia, quanto as unidades do interior do estado, abrem na segunda-feira, entre 8h e 18h. A Rede Hemo oferece agendamento prévio das doações pelo site ou pelo telefone 0800 642 0457.

Outras unidades e serviços

O Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac JB) não terá atendimento presencial na segunda-feira, 28 de julho. As solicitações de abertura de processo, alteração e/ou inclusão de medicamentos de alto custo, contudo, ainda poderão ser feitas pelo site normalmente. A unidade retoma o atendimento normal na terça-feira, a partir de 6h. A Gerência de Transplantes de Goiás funcionará em regime de plantão, para atender os casos de notificação, captação e distribuição de órgãos. O telefone para os profissionais de saúde acionarem a equipe é o (62) 3201-2200.

O Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) funcionará em regime de plantão no dia 28, com recebimento de amostras para rotina de cultura microbiana, surtos e emergências, das 8h às 16h. Serviços administrativos, retirada de kits e outros insumos estarão suspensos, voltando à normalidade na terça-feira. O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás (Ciatox) permanece em plantão 24 horas. O Disque Intoxicação (0800 646 4350 e 0800 722 6001) repassa à população e aos profissionais de saúde orientações sobre intoxicações, envenenamentos e acidentes com animais peçonhentos.