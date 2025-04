O que os astros preveem para os signos neste sábado

Hoje o dia tende a ter aquela sensação de marasmo, sabe? Sem muitos aspectos intensos da lua, a vida segue sendo como é: clichê. Sabe aquele meme de internet de que nenhuma experiência é individual? Pois, hoje, o dia repete o que já foi dito e desenhado. No máximo, teremos pela manhã uma energia cardinal em alta, fazendo a gente sair da cama com uma energia da qual não sabemos de onde vem, mas vem! Estamos mentais e rápidos para resolvermos pendências, dar início no que estávamos procrastinando. Portanto, ao longo do dia, a lua em capricórnio dá base e estrutura para sustentar seja o que for que encabeçamos pela manhã. Tende a ser um dia leve, recomendo ser produtivo com ele – e não ele com você, rs!