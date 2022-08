OAB-GO realiza Congresso de Direito Agroambiental

O 2º Congresso de Direito Agroambiental da OAB Goiás acontecerá no próximo dia 12 de agosto no auditório da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura – SGPA, das 8h30 às 17h, durante a programação da Pecuária de Goiânia. O evento realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO) em parceria com a Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Goiás (ESA Goiás), terá palestras e debates com profissionais referência em suas áreas, que discutirão o Direito dentro do ramo agropecuário e ambiental.

Advogado Tributarista e especialista em Direito do Agronegócio, Eduardo Assis Alves participará como mediador na palestra sobre “A cobrança de ITR pelos municípios goianos e o ganho de capital na venda de fazendas”. O advogado e Mestre em Direito Tributário e do Agronegócio, Leonardo Amaral será o palestrante.

O evento terá a participação do presidente da OAB -GO, Rafael Lara Martins, e do presidente da SGPA, Eurico Velasco de Azevedo Neto, que abordarão o Futuro do Agronegócio em Goiás. O investimento terá o custo de R$ 11 para advogados e estagiários inscritos na OAB-GO, R$ 20 para estudantes de graduação e R$ 50 para outros profissionais.

As inscrições podem ser feitas pelo site esa.oabgo.org.br e pelo WhatsApp (62) 99603-8701