No próximo domingo, dia 22 de junho, a cidade de Goiânia será palco de uma iniciativa cultural vibrante e transformadora: a oficina gratuita de percussão “Mulheres no Ritmo”, promovida pela Coletiva Circense Latino-Americana Muié do Riso. O encontro será realizado das 9h às 11h, no Palácio da Cultura, na Praça Universitária, e convida mulheres de todas as idades e vivências a mergulharem no universo da percussão brasileira.

Com foco na valorização da cultura popular e no fortalecimento do protagonismo feminino nas artes, a oficina utilizará instrumentos como surdos, alfaias, caixas e chocalhos para explorar ritmos como baião, ciranda e ijexá. Não é necessário ter experiência prévia em música ou possuir instrumentos – o importante é a disposição para aprender, se expressar e se conectar com outras mulheres por meio da sonoridade e da ancestralidade dos tambores.

A atividade será conduzida por Pennélope Avelar, artista multifacetada com formação em Produção Cênica, atuação no circo e profunda vivência na percussão afro-brasileira. Seu trabalho é marcado por uma escuta sensível e um compromisso com a oralidade e os saberes tradicionais, que ela desenvolve com mestres como Alemão e Geovanna de Castro. Pennélope também integra o grupo Mulheres na Roda de Samba – Goiás.

As inscrições são gratuitas e limitadas a 15 vagas, devendo ser realizadas antecipadamente pelo link disponível na bio do Instagram @muiedoriso. A oficina integra um projeto contemplado pelo Edital de Manutenção de Grupos e Companhias Artísticas nº16/2024 da Secult Goiás, com apoio do Ministério da Cultura via PNAB.

Serviço:

Data: 22/06 (domingo)

Horário: 9h às 11h

Local: Palácio da Cultura – Praça Universitária, Goiânia – GO

Inscrições: Formulário online

Contato: [email protected] | (62) 99100-6958 (WhatsApp) | Instagram: @muiedoriso

Entrada gratuita