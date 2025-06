Banda Falamansa abre o 22º Grande Arraial de Goiânia

O 22º Grande Arraial de Goiânia foi aberto nesta terça-feira (18/6), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, com show da banda Falamansa e apresentações de quadrilhas juninas. O evento é promovido pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), com apoio do Governo de Goiás, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. Participantes destacaram a estrutura, segurança e organização do espaço.

O prefeito Sandro Mabel participou por meio de vídeo exibido no início da festa. Na mensagem, agradeceu o apoio dos parceiros e ressaltou a importância do evento para a cultura da capital. Também destacou a arrecadação de alimentos como parte do ingresso solidário.

O empresário Leossandro Christian Pires avaliou positivamente a realização. “Achei a festa bem organizada, com estrutura adequada, atrações diversificadas e ambiente seguro. Vim a convite da minha esposa e estou gostando muito”, disse. A biomédica Nara Rúbia também comentou a organização e afirmou que pretende retornar nos próximos dias.

Com decoração temática e barracas típicas, o espaço atraiu visitantes de outras cidades. “Vim de Anápolis só para o show do Falamansa e fiquei impressionado”, afirmou o comerciante Renato Almeida. O vocalista da banda, Tato, destacou a conexão com a cidade e a importância da participação no evento.

Os ingressos para o 22º Grande Arraial de Goiânia, que segue até o dia 29 de junho, estão disponíveis gratuitamente no site www.ticketou.com, mediante doação de 1kg de alimento não perecível, destinado a famílias em situação de vulnerabilidade.

