Vice-prefeita Coronel Cláudia Lira volta a Goiânia de viagem a Israel

A vice-prefeita de Goiânia, coronel Cláudia Lira, concedeu entrevista coletiva na noite desta quarta-feira (18/6), no Aeroporto Santa Genoveva, após desembarcar de viagem a Israel. Ela integrou comitiva de autoridades municipais brasileiras que participou da Muniexpo 2025, evento internacional promovido pelo governo israelense sobre inovação e gestão pública municipal, e viveu dias de tensão depois que Israel atacou o Irã, dando início a conflitos que têm se acirrado. Segundo a prefeitura de Goiânia, a viagem foi custeada pelo governo israelense, sem custos para o município de Goiânia.

Durante a permanência da comitiva, a situação se agravou de forma repentina. Como medida de proteção, a vice-prefeita e os demais integrantes do grupo permaneceram em estado de alerta, abrigados em bunkers de segurança. As autoridades deixaram Israel com apoio do governo local, atravessando a fronteira com a Jordânia, de onde seguiram para a Arábia Saudita. O retorno ao Brasil incluiu escalas na Espanha, Cabo Verde, na África, e Natal.

“O maior susto foi quando começaram os ataques com mísseis. Recebíamos os alertas por um aplicativo no celular, o primeiro sinal nos colocava em estado de atenção, e o segundo indicava que devíamos ir imediatamente para o abrigo mais próximo. Como militar, procurei manter o equilíbrio”, relatou a vice-prefeita. “A sensação agora é de alívio. Foi uma experiência extrema, fora da nossa rotina, mas que atravessamos com serenidade. Graças a Deus, estamos de volta”, afirmou.

A vice-prefeita Coronel Cláudia Lira participou da missão em Israel a convite da Agência de Cooperação Internacional Mashav, com foco em segurança pública, planejamento urbano e desenvolvimento. A comitiva brasileira também esteve presente na Muniexpo, feira internacional de tecnologia para cidades inteligentes.

“Quero deixar claro que todos os custos foram arcados pelo governo de Israel: passagens, hospedagem, alimentação, visitas técnicas e inscrições. Não houve custo para a Prefeitura de Goiânia. Infelizmente, por causa do conflito, algumas visitas foram canceladas, mas conseguimos cumprir boa parte da programação. Tivemos contato com tecnologias avançadas, como sistemas de alerta, câmeras inteligentes e ferramentas de defesa civil. Inclusive, o aplicativo de alarme que usamos lá pode ser adaptado para ações emergenciais aqui em Goiânia. Agora, nosso compromisso é transformar esse aprendizado em ações concretas aqui em Goiânia. Essa experiência foi enriquecedora, e queremos usá-la para fazer a diferença”, explicou a vice-prefeita.

