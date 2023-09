Onda de calor promete temperaturas de até 43º no Centro-Oeste

Uma nova e intensa onda de calor vai aumentar – e muito – as temperaturas no País nos próximos dias. Inicialmente, as áreas mais quentes estarão concentradas no Sul do Brasil, embora o calor seja sentido também no Sudeste e no Centro-Oeste.

No meio da semana, o ar quente se deslocará em direção ao centro do País. Segundo os meteorologistas, o ápice de todo esse calor está previsto mesmo para o próximo final de semana, entre os dias 23 e 24 de setembro, com destaque para as capitais Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.

De modo geral, áreas do Centro-Sul do Brasil enfrentarão um calor extremo, com máximas acima de 40°C em muitas regiões, chegando até a 41°C e 43°C no Centro-Oeste, já de acordo com a MetSul.