Ônibus e caminhão colidem na BR-060 deixando 18 feridos em Guapó

Atualizada às 13h02

Bombeiros em Trindade foram acionados nesta quarta-feira, 28, para atender a uma colisão entre ônibus e caminhão na BR-060, em Guapó. O acidente deixou 18 pessoas feridas. O ônibus, que saiu da cidade de origem com 42 passageiros, no momento do acidente transportava 22 passageiros e dois tripulantes. Dos passageiros, seis ficaram feridos, com dois presos nas ferragens, e 12 tiveram ferimentos leves.

Além disso, duas das vítimas, mulheres, foram levadas para o Hospital Estadual de Trindade (HETRIN), enquanto um homem foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

Todos os feridos receberam atendimento dos Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhados para hospitais em Goiânia e cidades próximas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista do caminhão envolvido no acidente apresentou-se voluntariamente à delegacia de polícia de Guapó para prestar esclarecimentos.

Ele transportava 60 mil litros etanol de uma usina na região Sudoeste para o polo de combustíveis de Senador Canedo. A velocidade do veículo, aferida pelos policiais no tacógrafo, era a permitida na via e ele não estava alcoolizado.