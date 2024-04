Operação desmantela quadrilha de estelionatários online

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais de Águas Lindas – 17ª DRP, com apoio da Polícia Civil do Mato Grosso, lançou uma operação conjunta nesta quarta-feira (10) com o objetivo de reprimir crimes de estelionatos experimentos por fraude eletrônica.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão em Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT. A investigação revela que somente em Goiás e no Distrito Federal há mais de 20 ocorrências ligadas ao perfil virtual operado pelo grupo criminoso. Estima-se que os golpes perpetrados tenham movimentado mais de R$ 5,5 milhões.