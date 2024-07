Operação Scammers prende integrantes de associação criminosa em Goiás

Na quinta-feira (4), a Delegacia de Polícia de Morrinhos – 19ª DRP, em ação da Operação Scammers – 3ª fase, prendeu dois investigados suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em falsificação de documentos e estelionatos digitais. Os indivíduos, cujas identidades não foram reveladas, são acusados de participar de um esquema que inclui a falsificação de carteiras de habilitação e diplomas, além de golpes financeiros pela internet.

A operação, iniciada em 2023, já resultou na prisão de oito pessoas e no sequestro de dois veículos de luxo, cujo valor totaliza mais de R$ 400 mil. Durante as diligências, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, dois de prisão, além do sequestro de um veículo avaliado em R$ 200 mil. Novos detalhes e possíveis novos envolvidos estão sendo investigados nas cidades de Morrinhos, Rio Quente e Goiânia.

Os investigados foram encaminhados à Unidade Prisional de Morrinhos, onde aguardarão a audiência de custódia. As investigações prosseguem para analisar o material apreendido e identificar outras possíveis vítimas do grupo criminoso.

A divulgação da imagem e qualificação dos investigados foi autorizada pelo delegado responsável pela investigação, em conformidade com a legislação vigente, visando identificar outras pessoas prejudicadas pelo esquema criminoso.