search
Investigação

Operação Scutum mira grupo criminoso fomado por PMs

Operação apura uso de empresas de fachada e movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos dos investigados


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 04/11/2025 - 08:43

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão na cidade de Mineiros/GO e 1 mandado na cidade de Londrina/PR - Divulgação
Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão na cidade de Mineiros/GO e 1 mandado na cidade de Londrina/PR - Divulgação

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/GO) e a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM/GO) deflagraram, nesta terça-feira (4) a Operação Scutum com o objetivo de desarticular um grupo criminoso composto por policiais militares e outros envolvidos em crimes como corrupção passiva, facilitação de contrabando e descaminho, lavagem de dinheiro, agiotagem, extorsão e formação de quadrilha.

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão na cidade de Mineiros/GO e 1 mandado na cidade de Londrina/PR, incluindo empresas que também são alvos das investigações. A Justiça Federal também determinou o afastamento cautelar de cinco policiais militares de suas funções.

A investigação teve início a partir de informações repassadas pela própria Polícia Militar do Estado de Goiás, que apontou indícios de práticas ilícitas por parte de agentes públicos, incluindo cooptação e desvio de cargas ilegais, revenda de produtos contrabandeados e uso de empresas de fachada e “laranjas” para ocultação de valores.

Foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados pelos investigados, além de transações bancárias entre os membros do grupo, evidenciando a existência de um esquema estruturado de agiotagem e lavagem de dinheiro.

A FICCO/GO é composta Polícia Federal (PF), Polícia Penal Federal (SENAPPEN), Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF), Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO).

Polícia Militar

Em nota, a Polícia Militar informou que a operação teve início a partir de relatórios de inteligência elaborados pela instituição e e encaminhados à Polícia Federal, culminando no cumprimento de mandados de busca e apreensão contra diversos investigados, entre eles cinco militares da Corporação, suspeitos de envolvimento em crimes como contrabando/descaminho, corrupção, extorsão, lavagem de dinheiro, agiotagem e associação criminosa.

A PM reiterou ainda seu compromisso com a legalidade, a transparência e a conduta ética de seus integrantes. Disse que todos os procedimentos estão sendo acompanhados, presencialmente, pela Corregedoria da Instituição.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Os mandados são cumpridos nos estados de Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Maranhão, Paraíba, Amazonas e Tocantins
Destaque

Polícia de Goiás cumpre mandados contra organização criminosa em 7 estados

04/11/2025
Além de Goiânia, há ordens em Brasília (DF), São Paulo (SP), Itajaí (SC), Balneário Camboriú (SC), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Uberlândia (MG), João Pessoa (PB) e Camaçari (BA) - PF
Investigação

PF faz operação em Goiânia contra fraudes bancárias digitais

30/10/2025
A carga apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 500 mil - PCGO
Investigação

PC apreende em Goiânia droga e anabolizantes avaliados em R$500 mil

30/10/2025
Esta é a segunda fase da operação, que apura um esquema de falsificação de documentos, laudos e relatórios médicos - Divulgação
Investigação

Polícia Civil apura fraudes ligadas ao Césio-137 em Goiânia

30/10/2025
Combustíveis Postos PCC
Investigação

Operação Carbono Oculto: 15 postos de combustíveis em Goiás têm ligação com alvos de investigação do PCC

05/10/2025
Goiás termina rodada em 7º lugar e vaga fica mais distante
Esporte

Goiás termina rodada em 7º lugar e vaga fica mais distante

04/11/2025
Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol)
Emprego

OS abre processo seletivo com salários de até R$ 6,7 mil em Goiânia

04/11/2025
Detran
Cidades

Detran aciona Justiça para barrar golpes virtuais e proteger usuários

04/11/2025
mangas
Cidades

Temporada de mangas exige atenção redobrada com rede elétrica

04/11/2025
Pesquisa