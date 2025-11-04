Operação Scutum mira grupo criminoso fomado por PMs

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/GO) e a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM/GO) deflagraram, nesta terça-feira (4) a Operação Scutum com o objetivo de desarticular um grupo criminoso composto por policiais militares e outros envolvidos em crimes como corrupção passiva, facilitação de contrabando e descaminho, lavagem de dinheiro, agiotagem, extorsão e formação de quadrilha.

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão na cidade de Mineiros/GO e 1 mandado na cidade de Londrina/PR, incluindo empresas que também são alvos das investigações. A Justiça Federal também determinou o afastamento cautelar de cinco policiais militares de suas funções.

A investigação teve início a partir de informações repassadas pela própria Polícia Militar do Estado de Goiás, que apontou indícios de práticas ilícitas por parte de agentes públicos, incluindo cooptação e desvio de cargas ilegais, revenda de produtos contrabandeados e uso de empresas de fachada e “laranjas” para ocultação de valores.

Foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados pelos investigados, além de transações bancárias entre os membros do grupo, evidenciando a existência de um esquema estruturado de agiotagem e lavagem de dinheiro.

A FICCO/GO é composta Polícia Federal (PF), Polícia Penal Federal (SENAPPEN), Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF), Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO).

Polícia Militar

Em nota, a Polícia Militar informou que a operação teve início a partir de relatórios de inteligência elaborados pela instituição e e encaminhados à Polícia Federal, culminando no cumprimento de mandados de busca e apreensão contra diversos investigados, entre eles cinco militares da Corporação, suspeitos de envolvimento em crimes como contrabando/descaminho, corrupção, extorsão, lavagem de dinheiro, agiotagem e associação criminosa.

A PM reiterou ainda seu compromisso com a legalidade, a transparência e a conduta ética de seus integrantes. Disse que todos os procedimentos estão sendo acompanhados, presencialmente, pela Corregedoria da Instituição.