Operação Soja Segura II cumpre seis mandados de prisão em Itumbiara

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), deflagrou hoje a Operação Soja Segura II, para cumprimento de seis mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Itumbiara. Na primeira fase da operação foram presos cinco investigados.

Os investigados, em tese, integram uma associação criminosa e são acusados de participar do roubo de dois caminhões carregados com soja, cada um com 50 toneladas de carga. As cargas são avaliadas em um valor aproximado de R$ 300 mil, fora o valor dos caminhões e reboques subtraídos.

O crime ocorreu em Itumbiara, no mês de fevereiro, quando os dois motoristas foram abordados enquanto faziam uma parada em um posto de combustíveis, rendidos por homens armados e mantidos em cativeiro durante dois dias e depois libertados na zona rural.