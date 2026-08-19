Oportunidade de emprego em Goiânia: Prezunic e Bretas oferem 300 vagas

A Cencosud, um dos principais grupos varejistas da América Latina, que reúne no Brasil bandeiras como Prezunic e Bretas, está ampliando as oportunidades de emprego em Goiânia, reforçando sua busca por talentos para acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de suas operações. Nas próximas semanas, o grupo promoverá ações de recrutamento e seleção na capital, com vagas para diferentes áreas e perfis profissionais, incluindo oportunidades para candidatos com ou sem experiência e para pessoas com deficiência (PcD).

Uma das iniciativas será realizada nos dias 19 e 20 de agosto, quarta e quinta-feira, das 9h às 16h, na loja Prezunic da Avenida Anhanguera, no centro de Goiânia. A ação disponibilizará cerca de 300 oportunidades, com possibilidade de contratação imediata para parte das vagas.

A programação de recrutamento também inclui os dias 1º e 2 de setembro, das 9h às 16h. Durante a ação, as equipes de Recursos Humanos estarão disponíveis em cinco lojas, a Prezunic do Goiânia Shopping e as unidades Bretas de Vila Pedroso, Veiga Jardim, Sol Nascente e Laranjeiras, para orientar os candidatos, receber currículos e realizar entrevistas para as oportunidades disponíveis nas operações do grupo em Goiânia.

As vagas

As oportunidades abrangem diversas áreas da operação supermercadista e incluem cargos como operadores de loja e de perecíveis, profissionais especializados em alimentos e atendimento ao cliente, funções administrativas e logísticas, além de posições de supervisão e liderança

Os interessados nas oportunidades devem comparecer diretamente ao local da ação com documento de identificação e currículo atualizado. Quem preferir também pode realizar o cadastro antecipado por meio do formulário on-line: https://forms.cloud.microsoft/r/xJbekaeGkE?origin=lprLink.