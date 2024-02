Oportunidades de emprego e estágio para PCD e estudantes de engenharia

A construtora MRV, está oferecendo vagas de emprego e estágio para pessoas com deficiência (PCD’s) e estudantes de engenharia Civil ou Arquitetura. As oportunidades incluem cargos de porteiro, servente e auxiliar de limpeza para PCD’s, com carteira assinada e sem exigência de experiência prévia. Para os estudantes, há três vagas de estágio disponíveis, com carga horária de 6 horas diárias, de segunda a sexta-feira.

Os interessados devem se inscrever online, seguindo os links fornecidos, até as datas especificadas. Mais informações podem ser obtidas por meio do e-mail fornecido. A MRV convida os interessados a se juntarem a uma equipe comprometida com a excelência na construção civil.

LINKS DAS VAGAS:

