Ordem para assassinar casal partiu de dentro do presídio

A Polícia Civil apresentou a conclusão da investigação da morte de um casal no dia 21 de julho de 2023, no Setor Perim, em Goiânia. Segundo o delegado responsável pelo caso, Ernane Cazer, um traficante preso ordenou o crime de dentro da cadeia. O motivo seria a disputa de tráfico de drogas na região e pelo fato de ter circulado a notícia de que Wellington Elias da Silva seria informante da polícia e repassava informações de traficantes. A esposa de Wellington, Karine Vitória de Castro, estava com ele no dia do fato e também foi morta.

Quatro pessoas estão presas por conta do prime. A primeira prisão aconteceu em outubro de 2023 e a última no dia 23 deste mês. De acordo com o delegado, o executor do crime confessa a participação e os demais negam.