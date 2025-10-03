Órion Complex realiza Central de Vagas em Goiânia

O Órion Business & Health Complex vai promover, em Goiânia, de 6 a 10 de outubro, a Central de Vagas – Ponto de Partida, com oportunidades de emprego e estágio em empresas instaladas no empreendimento, que reúne hotel, shopping, clínicas e escritórios.

Durante o período, a especialista em recrutamento e seleção Thaynara Morais estará na praça de alimentação do Shopping Órion, das 9h às 17h, recebendo currículos, encaminhando candidatos às vagas disponíveis e orientando tanto trabalhadores quanto empregadores.

As vagas oferecem salários entre R$ 1,8 mil e R$ 3 mil. Além do cadastro, os candidatos receberão dicas sobre elaboração de currículo e postura em entrevistas. Já os empregadores terão orientações sobre benefícios que podem ajudar a atrair e reter talentos.

A participação na Central de Vagas em Goiânia é gratuita.