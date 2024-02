Orquestra e Coro juvenis homenageiam os Beatles em concerto gratuito no Teatro Goiânia

Os fãs dos Beatles terão uma oportunidade de ouvir as músicas da lendária banda inglesa em uma versão diferente e emocionante. A Orquestra Jovem Joaquim Jayme (OJJ) e o Coro Juvenil de Goiânia (CJGO) apresentam o espetáculo Concert in The Beatles, nesta quinta-feira, 22, às 20h, no Teatro Goiânia. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar os ingressos na bilheteria a partir das 18h.

O concerto faz parte da temporada 2024 da OJJ e do CJGO, que são projetos da Orquestra Filarmônica de Goiás, vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás). Os grupos são formados por jovens músicos e cantores que recebem formação artística e pedagógica de alto nível.

O repertório da noite é composto por sucessos dos Beatles que marcaram gerações, como Let It Be, Imagine, Yesterday, Hey Jude, All You Need Is Love, entre outros. As canções ganham arranjos sinfônicos e vocais, sob a regência da maestrina Ráimora Borges (OJJ) e do maestro Gidalte S’óli Jr. (CJGO).

O objetivo do espetáculo é mostrar a versatilidade e a qualidade dos jovens artistas, que se aventuram pelo universo do rock, sem perder a essência da música clássica. Além disso, o concerto visa aproximar o público de diferentes estilos musicais e promover a cultura e a educação musical em Goiás.

O Teatro Goiânia é uma das mais tradicionais e importantes salas de espetáculos do estado, que recebe regularmente apresentações de música, teatro, dança, humor e outras manifestações artísticas. O espaço fica na Avenida Tocantins, nº 503, no Centro. Para mais informações, acesse o site da Secult Goiás ou ligue para (62) 3201-4675.