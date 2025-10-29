Orquestra Sinfônica Pedro Ludovico Teixeira e coros de Goiás realizam concerto gratuito

O Teatro Escola Basileu França será palco de um encontro entre a Orquestra Sinfônica Pedro Ludovico Teixeira e diversos coros das Igrejas Presbiterianas e Batista de Goiás nesta quinta-feira (30/10), às 20h. O “Concerto Sacro” reunirá os grupos musicais para celebrar o aniversário de 92 anos de Goiânia, as nove décadas de fundação da primeira Igreja Presbiteriana na cidade e os 508 anos da Reforma Protestante. Para esta comemoração, foi montado um repertório especial com músicas sacras, que atravessaram séculos, e canções religiosas conhecidas do público. A entrada para essa festa musical é gratuita e não há necessidade de retirar os ingressos de forma antecipada.

A apresentação promete animar e contagiar o público com o programa sacro-religioso construído para essa celebração. Os músicos e cantores vão levar o público para uma viagem ao longo dos séculos com músicas de concerto que remetem ao divino, como “Castelo Forte” escrita por Martinho Lutero, “Jesus, Alegria dos Homens” de Mozart e “Va Pensiero”, composição do italiano Giuseppe Verdi. A plateia ainda será presenteada com outras canções que ganharam uma roupagem sinfônica. Entre elas se destacam “Alegrai-vos no Senhor” de Mark Hayes, “Ele é Jeová” composta por Betty Robinson e a conhecida “Glória, Glória, Aleluia” de William Steffe.

Mais de 120 cantores de coros evangélicos vão emprestar suas vozes para embalar o público nessa noite. Participam os membros dos grupos da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Igreja Presbiteriana do Jardim América, Igreja Presbiteriana de Vila Nova, Primeira Igreja Batista de Goiânia e Primeira Igreja Presbiteriana de Anápolis. O projeto não apenas festeja as datas que marcam o mês de outubro, mas também é uma celebração à cultura sacra, como destaca o maestro regente da Orquestra Sinfônica Pedro Ludovico Teixeira, Erick Félix.

“O objetivo é mostrar o potencial artístico do movimento coral evangélico de Goiânia e de Anápolis, executando um repertório tradicional, mas com roupagem sinfônico-coral elaborada para este concerto. Além de apreciar belíssimas canções, o público terá a oportunidade de fazer um intercâmbio cultural a partir do trabalho que é realizado pelas instituições envolvidas neste projeto. Buscamos, na tradição da música de coral das igrejas protestantes, obras que pudessem trazer à tona elementos marcantes desse universo cristão e que estão conectadas ao movimento religioso e artístico iniciado pelo reformador Martinho Lutero. O público vai se encantar com esse concerto”, comenta Erick Félix.

A Orquestra Sinfônica Pedro Ludovico Teixeira está sob a regência de professores e do maestro titular, Erick Félix, e realiza dezenas de concertos a cada ano. Mantida pelo Governo de Goiás, a orquestra é um dos grupos sinfônicos da Escola do Futuro em Artes Basileu França, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e gerida, por convênio, pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT-UFG).

