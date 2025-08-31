“Os desafios da administração tributária no Século XXI” são tema de palestra na Delegacia da Receita Federal 

“Os desafios da administração tributária no Século XXI” será o tema da palestra que o auditor-fiscal Paulo Roberto Ferreira fará no próximo dia 5, às 10 horas, no auditório da Delegacia da Receita Federal de Goiânia, no setor Leste Universitário. Paulo Roberto fará uma análise das transformações, crises e perspectivas da Receita Federal do Brasil frente às mudanças políticas, econômicas e sociais. Os temas são abordados no livro “Administração Tributária – os desafios na política, na economia e no direito”, que Paulo Roberto acaba de lançar pela Dialética Editora, com prefácio do jurista e professor Lenio Streck.

O livro reúne dezenas de artigos escritos por Paulo Roberto e publicados em jornais como O Estado de S. Paulo, O Popular, Congresso em Foco e Correio Braziliense, com análise sobre fatos marcantes dos últimos dez anos. Temas como reforma da Previdência Social, retaliações à atuação dos auditores da Receita Federal, corrupção e sonegação tributária foram abordados sob a ótica de um representante de uma das carreiras típicas mais importantes do Estado.

“A intenção é mostrar o que nós enfrentamos no passado, para que possamos compreender o presente e idealizar como vamos nos posicionar no futuro”, esclarece Paulo Roberto. Um dos artigos de maior repercussão nacional, que está na obra, é “Dinheiro público na lama”, publicado em 5 de fevereiro de 2019 no jornal O Popular, no qual o auditor contextualiza a tragédia de Brumadinho (MG) e mostra que as mineradoras Samarco e Vale, que são beneficiadas por recursos do BNDES, devem bilhões à Previdência Social. O artigo foi citado pelo senador Jorge Kajuru no Plenário do Senado e teve repercussão nacional.

O livro é estruturado em três partes. A primeira trata do combate à sonegação e crises institucionais; a segunda, sobre projetos de reforma no sistema tributário; a última, sobre desafios futuros na sustentabilidade tributária. Paulo Roberto observa que a Constituição Federal foi alterada, com a Reforma Tributária, aprovada em 2023, mas ainda estão sendo discutidas legislações complementares que vão regulamentar o texto. “Há muitos interesses em jogo e só teremos clareza dos impactos da Reforma, acompanhando os efeitos na arrecadação da União, dos Estados e dos Municípios”, analisa o auditor.