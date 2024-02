Paciente com leucemia escreve carta de agradecimento à médica

“Pelo tratamento certo, pelos remédios certos e por todo o resto (…) me fizeram perceber que você é a melhor doutora do mundo”. Com essas palavras, Alice Alamini Mariano, de 11 anos, registrou em uma carta sua gratidão à médica hematologista do Hemolabor, Leandra Queiroz. A profissional foi uma das responsáveis pelo acompanhamento e tratamento oncológico da pequena paciente, que recebeu o diagnóstico de leucemia linfoide aguda (LLA B AGUDA), pouco depois de completar 5 anos de idade.

Os procedimentos terapêuticos de Alice tiveram início em dezembro de 2017 e, neste período, para resguardar a saúde da criança, a família precisou se adaptar a uma nova rotina, ficando mais em casa, abrindo mão de frequentar a escola e receber visitas. Natural de Santa Catarina, também foi necessário providenciar a mudança para Goiânia para continuar o tratamento. A alta médica aconteceu em dezembro de 2020 e desde então a família comemora esta nova etapa e o período – que já somam três anos – livre de qualquer medicação.

“Hoje, com as bênçãos de Deus e a ajuda de todos que cruzaram nosso caminho, voltamos a ter uma vida normal. Viagens, piscina, praias, passeios, festas, escola e tudo o que qualquer outra pessoa tem. Nosso maior sonho e projeto de futuro é que Alice se torne uma pessoa do bem, de bom coração, boa índole e, principalmente, que ela seja muito feliz. Importante ressaltar também o cuidado humanizado e individual que cada paciente recebe, que faz total diferença. Aliás, jamais conseguiremos agradecer a cada ‘anjo’ que passou em nossa vida. Alguns rapidamente, outros por todo o tratamento e outros ainda que ficaram até hoje, que consideramos como se fossem da família”, pontua Renata Alamini, mãe de Alice.

O gesto emocionou a médica hematologista Leandra Queiroz, que atua especialmente em casos de câncer em crianças. “Receber cartinha aquece meu coração. Como fico feliz por saber que as crianças que cuido com tanto amor, crescem saudáveis, tornam-se adolescentes conscientes e aprendem que a vida tem muitos altos e baixos. Nem toda tristeza e nem toda alegria duram para sempre. Vencer os obstáculos com serenidade, fé e muita resiliência faz de nós pessoas melhores. Eu me incluo neste aprendizado infinito com os pais e pacientes do meu coração. Gratidão é um sentimento que aprendemos com a vida”, reflete.

A mensagem da pequena Alice expressa na folha de papel vem acompanhada de muita gratidão, alegria e alívio: “Já ia me esquecendo, muito obrigada por me livrar do câncer, graças a você, hoje estou viva”.