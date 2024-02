Pacientes do HMAP receberão visita de animais da Cavalaria da PM

A visita dos animais será nesta quinta-feira, 29 de fevereiro, das 8h às 11h, começando no gramado do estacionamento do Hospital. Lá, pacientes da pediatria e adultos com as condições clínicas necessárias poderão montar e interagir com os equinos, que são dóceis e treinados, com acompanhamento de profissionais de fisioterapia.

Em seguida, uma das éguas entrará no Hospital para fazer visitas em leitos. Todas as etapas serão supervisionadas pela equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, dentre outros.

“Esse trabalho também envolve o pessoal da Experiência do Paciente e do Colaborador e do Cuidado Centrado na Pessoa. É uma iniciativa muito bem recebida pelas pessoas toda vez que a realizamos. Nosso objetivo é o de humanizar e descontrair o ambiente hospitalar cuidando dos pacientes de maneira com que tenham a melhor experiência possível”, destaca a enfermeira sênior da Experiência do Paciente do HMAP, Caroliny Ferreira.