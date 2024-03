Padrasto de Pedro Lucas é indiciado pela Polícia Civil

A Polícia Civil indiciou o José Domingos Silva Santos, de 22 anos, padrasto do menino Pedro Lucas, de 9 anos, por matar e ocultar o corpo do menino, em Rio Verde. Segundo a PC, detentos que convivem com o homem, escreveram cartas contendo detalhes que José Domingos teria repassado sobre a forma como matou o garoto e escondeu o corpo.

O delegado responsável pelo caso, Adelson Candeo, informou que, apesar do corpo da criança não ter sido encontrado, as investigações apontaram vários indícios da participação do padrasto no crime. O suspeito segue negando o crime para a polícia.

José Domingos está preso desde o dia 8 de janeiro, quando teve a prisão decretada após as investigações da polícia encontrarem vestígios de sangue na casa onde o garoto morava. O padrasto teve a prisão prorrogada pela Justiça por mais 30 dias, para impossibilitar a interferência do suspeito nas investigações.

A defesa do homem ainda não se manifestou. O espaço segue aberto.