Padrasto de Pedro Lucas é liberado da prisão

José Domingos Silva, o padrasto do menino Pedro Lucas, que desapareceu em Rio Verde há quatro meses, foi liberado da prisão nesta sexta-feira (08). O homem havia sido preso e, segundo a Polícia Civil, é o autor do homicídio e da ocultação do corpo do menino.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Adelson Candeo, a soltura foi um pedido do Ministério Público, já que, segundo o órgão, o inquérito policial precisa de mais diligências.

A defesa de José Domingos disse que vai comprovar a inocência dele.