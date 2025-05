Pai que matou filho afogado é condenado a 28 anos de prisão

O pai que matou o filho de apenas 2 anos afogado depois de agredir a mãe da criança foi condenado a 28 anos e 7 meses de prisão. Lucas de Oliveira Guerra foi condenado pelo tribunal do júri de Aparecida de Goiânia. O julgamento durou todo o dia de hoje e foi presidido pelo juiz Leonardo Naciff Bezerra, da 1ª Vara Criminal dos Crimes Dolosos Contra a Vida.

Lucas é acusado de matar afogado o próprio filho, Ayrton Rhavy Morais de Oliveira, de apenas dois anos, e de agredir a companheira, Camila Aparecida Sousa Morais. O crime aconteceu entre a noite de 6 de janeiro e a madrugada de 7 de janeiro de 2024, no setor Parque Ibirapuera.

Segundo a denúncia do Ministério Público, após uma briga por ciúmes, Lucas teria agredido fisicamente Camila e, em seguida, levado o filho até um córrego nos fundos da casa, onde o jogou na água, provocando a morte por afogamento.

Ele responde pelos crimes de homicídio qualificado – com as qualificadoras de motivo fútil, asfixia, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e contra menor de 14 anos – e por lesão corporal no contexto de violência doméstica. Lucas está preso preventivamente desde o dia do crime. A pena será cumprida em regime inicialmente fechado.

