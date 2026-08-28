Paolla Oliveira cai na água e revela “perrengues” para viver nadadora

Decorar o texto não será o único desafio de Paolla Oliveira em seu novo trabalho. Para viver uma nadadora, a atriz precisou cair na água e enfrentar uma rotina de preparação que inclui exercícios em piscina olímpica, equipamentos de resistência e até treinos em mar aberto.

Paolla dividiu parte dessa experiência com os seguidores. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela aparece usando pés de pato durante uma aula intensa de natação. O objetivo dos exercícios é aprimorar a técnica e preparar o corpo para situações semelhantes às ondas do mar.

Ao mostrar que nem tudo saiu facilmente, a atriz tratou os obstáculos com bom humor. “E eu achando que meu maior obstáculo seria decorar texto, mas agora também tem alguns na natação”, brincou.

Em julho, ela já havia deixado pistas sobre a nova personagem ao publicar imagens nadando no mar do Rio de Janeiro. Na legenda, falou sobre o aprendizado proporcionado por cada papel. “O que eu mais amo no meu trabalho é poder dar vida a personagens tão diferentes de mim e, em cada uma delas, aprender algo novo e levar um pouco comigo. Agora o desafio é em alto-mar”, escreveu.

Foto na piscina chama atenção

Os bastidores da produção ganharam outro registro quando Felipe Abib publicou uma foto com Paolla durante uma sequência aquática. Os dois aparecem em uma piscina localizada no complexo de uma academia, onde parte das filmagens foi realizada.

Felipe integra o elenco de “Mãe Imperfeita”, nova produção brasileira da Netflix protagonizada por Paolla Oliveira e Fabiula Nascimento. As gravações começaram no Rio de Janeiro, mas boa parte do enredo permanece sob sigilo.

A plataforma informou que a história será construída em torno de dilemas morais, decisões difíceis e tentativas de recomeço. Paolla interpretará Luciana, enquanto Fabiula dará vida a Aura. Ainda não foram divulgados detalhes sobre a relação entre as personagens nem sobre a participação da natação na trama.

“Mãe Imperfeita” também contará com Ailton Graça, Aline Borges, Denise Weinberg, David Junior, Emílio de Mello, Juliane Araújo, Mariana Molina, Renato Livera e Totia Meireles.

A direção geral ficará a cargo de Rogério Gomes, o Papinha, em seu primeiro trabalho para a Netflix. A criação é assinada por Eduardo Vaisman, Alice Gomes, Felipe Sant’Angelo, Leonardo Moreira e Mariana Mesquita.

Ainda sem data de estreia, a série será o terceiro trabalho de Paolla para a plataforma. Ela também atuou em “Mar Branco” e no suspense “A Estranha na Cama”.

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