search
Brasil

Parlamentares se posicionam contra Governo Federal que pretende acabar com as APAEs

Senador, deputados e especialistas apontam riscos da nova Política Nacional de Educação Especial Inclusiva para o ensino de crianças e jovens com deficiência


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 28/10/2025 - 13:57

APAEs
Fachada da Apae Goiânia | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Publicado na última semana pelo Governo Federal, o Decreto nº 12.686/2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, tem gerado reações críticas de parlamentares e instituições ligadas à educação especial em todo o país. O documento é entendido como uma ameaça às escolas especializadas que atendem estudantes com deficiência com demandas de suporte educacional intensivo, como as APAEs, entidades amplamente difundidas pelo Brasil.

O texto prevê que todas as matrículas sejam direcionadas às escolas regulares, o que, segundo especialistas, pode resultar no esvaziamento e até fechamento dessas instituições que, há décadas, garantem atendimento pedagógico associado a terapias que muitas redes de ensino não conseguem ofertar.

Para o pesquisador Lucelmo Lacerda, doutor em educação e pesquisador na Universidade da Carolina do Norte (EUA), o decreto contraria a legislação vigente, ignora evidências científicas e pode prejudicar diretamente as crianças que mais precisam de apoio intensivo.

Segundo Lacerda, além do risco de desassistência, o decreto retira das famílias o direito de escolher o modelo educacional que melhor atende às necessidades dos filhos, impondo um formato único que não contempla estudantes com maior comprometimento, como autistas de nível 3 e pessoas com deficiência intelectual severa.

A norma também estabelece apenas 80 horas de capacitação para professores, sem exigir formação específica, o que preocupa especialistas diante da complexidade desses atendimentos.

A reação política já chegou ao Congresso Nacional. No Senado, o senador Flávio Arns (PSB-PR) apresentou o Projeto de Decreto Legislativo – PDL 845/2025, que busca suspender os efeitos da medida, por entender que ela impõe a inclusão obrigatória em classes comuns, sem considerar a necessidade do AEE contínuo em muitos casos.

Na Câmara dos Deputados, mais de 20 PDLs já foram protocolados para sustar o decreto, por parlamentares de diferentes partidos, reforçando a preocupação de que a nova norma provoque um colapso na educação especial brasileira.

A mobilização de entidades, especialistas e parlamentares segue crescendo para impedir que a nova política resulte no desmonte de uma rede de atendimento essencial e deixe milhares de crianças e adolescentes sem o suporte necessário para aprender, se desenvolver e se comunicar com o mundo.

Confira a lista dos PDLs apresentados até o momento:
Senado Federal – PDL 845/2025 – Sen. Flávio Arns – PSB/PR
Câmara dos Deputados – PDL 894/2025 – Dep. Rodolfo Nogueira – PL/MS
Câmara dos Deputados – PDL 895/2025 – Dep. Pedro Lupion – PP/PR
Câmara dos Deputados – PDL 896/2025 – Dep. Rosângela Reis – PL/MG
Câmara dos Deputados – PDL 898/2025 – Dep. Luiz Nishimori – PSD/PR
Câmara dos Deputados – PDL 899/2025 – Dep. Messias Donato – REPUBLIC/ES
Câmara dos Deputados – PDL 900/2025 – Dep. Delegado Ramagem – PL/RJ
Câmara dos Deputados – PDL 901/2025 – Dep. Afonso Hamm – PP/RS
Câmara dos Deputados – PDL 902/2025 – Dep. Coronel Fernanda – PL/MT
Câmara dos Deputados – PDL 903/2025 – Dep. Bilbo Nunes – PL/RS
Câmara dos Deputados – PDL 846/2025 – Dep. Diego Garcia – REPUBLIC/PR
Câmara dos Deputados – PDL 847/2025 – Dep. Márcio Alvino – PL/SP
Câmara dos Deputados – PDL 849/2025 – Dep. Rosângela Moro – UNIÃO/SP
Câmara dos Deputados – PDL 850/2025 – Dep. Marcos Pollon – PL/MS
Câmara dos Deputados – PDL 851/2025 – Dep. Cobalchini – MDB/SC
Câmara dos Deputados – PDL 853/2025 – Dep. Luiz Carlos Hauly – PODE/PR
Câmara dos Deputados – PDL 854/2025 – Dep. Fausto Pinato – PP/SP
Câmara dos Deputados – PDL 855/2025 – Dep. Carla Dickson – UNIÃO/RN
Câmara dos Deputados – PDL 856/2025 – Dep. Eros Biondini – PL/MG
Câmara dos Deputados – PDL 858/2025 – Dep. Luisa Canziani – PSD/PR
Câmara dos Deputados – PDL 904/2025 – Dep. Cabo Gilberto Silva – PL/PB
Câmara dos Deputados – PDL 906/2025 – Dep. Ismael – PSD/SC
Câmara dos Deputados – PDL 907/2025 – Dep. Hercílio Coelho Diniz – MDB/MG
Câmara dos Deputados – PDL 908/2025 – Dep. Marussa Boldrin – MDB/GO
Câmara dos Deputados – PDL 910/2025 – Dep. Geraldo Resende – PSDB/MS

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Aposta do MA acerta Mega-Sena e ganha R$ 63 milhões; veja dezenas sorteadas
Brasil

Mega-Sena sorteia nesta terça prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

28/10/2025
Bolsa Família
Brasil

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6

27/10/2025
PF pode interromper emissão de passaporte por falta de verba
Brasil

PF pode interromper emissão de passaporte por falta de verba

26/10/2025
UFG realiza seminário nacional sobre protagonismo feminino nos negócios
Brasil

UFG realiza seminário nacional sobre protagonismo feminino nos negócios

26/10/2025
INSS governo
Brasil

Quatro milhões de pessoas terão de fazer prova de vida no INSS

26/10/2025
Horóscopo de Novembro: Mercúrio Retrógrado e renovação emocional
Curiosidades

Horóscopo de Novembro: Mercúrio Retrógrado e renovação emocional

28/10/2025
Segundo Encontro Estadual de Congadas do Estado de Goiás - Divulgaçâo
Cultura

Congadas de Goiás celebram 149 anos

28/10/2025
Goiás emprego
Cidades

Goiás registra novas oportunidades de emprego e estágio em diferentes setores

28/10/2025
Operação Quíron mira fraude em veículos híbridos e elétricos
Poder

Operação Quíron mira fraude em veículos híbridos e elétricos

28/10/2025
Pesquisa