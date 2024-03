Parque Flamboyant recebe evento fitness solidário com arrecadação de alimentos

No próximo domingo, 31, o Parque Flamboyant, em Goiânia, será palco de um evento fitness solidário promovido pela Invistta Imobiliária. A ação, que tem início às 9 horas, contará com a presença do renomado personal trainer Lucas Cardoso, que liderará sessões de treino abertas ao público, visando não apenas promover a saúde física e mental dos participantes, mas também arrecadar alimentos para famílias carentes.

A iniciativa, denominada Invistta Training, busca fortalecer os laços comunitários ao proporcionar uma experiência enriquecedora para todos os níveis de habilidade, com atividades como treino funcional, dança e técnicas variadas de exercícios. Os interessados em participar ou contribuir podem obter mais informações através do instagram oficial da Imobiliária Invistta ou entrando em contato diretamente com a organização.