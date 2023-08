Parques aquáticos do Sesc têm entrada gratuita neste Dia dos Pais

Trabalhadores do comércio e dependentes com a credencial Sesc atualizada têm direito à entrada gratuita nos parques aquáticos do Sesc Goiás neste domingo (13), em que será comemorado o Dia dos Pais. Demais acompanhantes e público em geral pagam o valor normal do ingresso, que pode ser adquirido antecipadamente aqui (https://www.sympla.com.br/produtor/sescgo). Os parques aquáticos do Sesc Faiçalville, Anápolis e Universitário são as unidades que oferecem o benefício nesta data.

De acordo com presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, Marcelo Baiocchi, esse é um presente que o Sesc oferece para os trabalhadores do comércio. “É uma alegria muito grande proporcionar aos pais e filhos esse momento de maneira gratuita com muita diversão nos nossos parques aquáticos”, diz.

O diretor regional do Sesc e Senac, Leopoldo Veiga Jardim, convida os trabalhadores a levarem suas famílias “Para quem quer ter um dia de lazer com a família, nada melhor que aproveitar os nossos parques aquáticos, onde todos serão recebidos com muito carinho neste dia de muita alegria e emoção”, destaca.

A entrada gratuita nos parques aquáticos das unidades do Faiçalville, Anápolis e Universitário no Dia dos Pais é uma iniciativa do Sistema Fecomércio Sesc-Senac, que tem por presidente Marcelo Baiocchi. O Sistema integra a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.