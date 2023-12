Partícipe de homicídio contra um adolescente de 17 anos é preso em Anápolis

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis, prendeu preventivamente, ontem, um jovem de 20 anos, apontado como coautor do crime de homicídio qualificado praticado contra um adolescente de 17 anos, em 18 de julho de 2023, no Setor Jardim Progresso.

Conforme apurado, o suspeito e um comparsa, menor de idade, atraíram a vítima com a história de que aceitariam um forno micro-ondas como abatimento no valor de uma dívida. Na ocasião, o maior, que conduzia uma motocicleta; e o menor, na garupa; se aproximarem da casa da vítima e a assassinaram. Câmeras flagraram quando o garupa desembarca e dispara contra o adolescente assim que ele saiu pelo portão.

O menor autor dos disparos teve sua internação decretada pela Vara da Infância e Juventude na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já o maior responderá por homicídio qualificado e corrupção de menores. Ele foi recolhido ao presídio local, onde permanecerá à disposição da Justiça.