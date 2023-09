Pastor suspeito de prometer lucros exorbitantes é preso no TO

Ele foi localizado na zona rural de Sucupira. Osório faz parte de um esquema criminoso suspeito de movimentar mais de R$ 150 milhões



Por Redação Tribuna do Planalto em 21/09/2023 - 20:12



Segundo as investigações, mais de 50 mil pessoas no País e no exterior foram vítimas do grupo