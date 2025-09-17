search
Geral

Patrões são notificados sobre atraso do FGTS de empregadas domésticas

Prazo para regularizar situação voluntariamente vai até 31 de outubro


Agência Brasil Por Agência Brasil em 17/09/2025 - 12:14

FGTS domésticas
Ministério do Trabalho inicia notificação a patrões sobre o FGTS de trabalhadoras domésticas (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) inicia nesta quarta-feira (17) o envio de avisos a empregadores para que regularizem os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de trabalhadoras e trabalhadores domésticos.

Em nota, a pasta informou que 80.506 empregadores cadastrados receberão mensagens por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), plataforma oficial de comunicação com o ministério.

“As notificações foram elaboradas a partir do cruzamento de dados do eSocial com as guias registradas e pagas à Caixa Econômica Federal, que apontam indícios de débitos no recolhimento do FGTS”, destacou o comunicado.

Ainda segundo a pasta, a ação terá caráter orientativo neste primeiro momento.

“O objetivo é alertar os empregadores sobre possíveis irregularidades no cumprimento da legislação trabalhista e estimular a regularização voluntária até 31 de outubro de 2025”.

Encerrado o prazo, o ministério alerta que os empregadores que não regularizarem a situação poderão ter os processos encaminhados para notificação formal e levantamento oficial dos débitos.

A orientação da pasta é que empregadores domésticos acompanhem regularmente as mensagens enviadas pelo DET para evitar a perda de prazos e possíveis prejuízos legais e trabalhistas.

O sistema disponibiliza atos administrativos, procedimentos fiscais, intimações, notificações, decisões administrativas e avisos em geral, centralizando toda a comunicação de forma digital.

“Além de estimular a regularização, a ação também reforça a importância do cumprimento das obrigações trabalhistas no setor doméstico, envolvendo empregadores, entidades sindicais e trabalhadoras e trabalhadores.”

Números
O DET contabiliza 80.506 empregadores cadastrados, responsáveis por 154.063 postos de trabalho doméstico em todo o país. O montante devido ao FGTS, de acordo com o ministério, ultrapassa R$ 375 milhões.

“O que evidencia não apenas a dimensão dos vínculos empregatícios no setor, mas também a relevância da regularização e do cumprimento das obrigações trabalhistas junto a esses profissionais”, acrescentou a pasta.

Estados
São Paulo lidera em números absolutos, com 26.588 empregadores, 53.072 trabalhadores e uma dívida de R$ 135 milhões. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia também apresentam valores expressivos, refletindo sua concentração populacional e econômica.

Já estados como Roraima, Amapá e Acre registram os menores volumes, com débitos inferiores a R$ 1 milhão, o que, segundo o ministério, “ilustra a diversidade da estrutura ocupacional e do mercado de trabalho doméstico formalizado no país”.

PEC da Blindagem: veja como votaram os deputados de Goiás

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

Leia também

Bolsa Família 2025: pagamentos de setembro começam hoje (17); veja quem recebe e calendário completo
Geral

Bolsa Família 2025: pagamentos de setembro começam hoje (17); veja quem recebe e calendário completo

17/09/2025
Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2915, e prêmio acumula em R$ 33 milhões
Geral

Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2915, e prêmio acumula em R$ 33 milhões

17/09/2025
Goiânia pode ter pancadas de chuva isoladas nesta terça-feira, mas calor de 36°C persiste
Geral

Goiânia pode ter pancadas de chuva isoladas nesta terça-feira, mas calor de 36°C persiste

16/09/2025
lixo Padre Bernardo Goiás
Geral

Empresa pede mais prazo para concluir remoção de resíduos no lixão em Padre Bernardo, Goiás

16/09/2025
Mais de 80 mil empregadores serão notificados para regularizar FGTS de trabalhadores domésticos
Geral

Mais de 80 mil empregadores serão notificados para regularizar FGTS de trabalhadores domésticos

15/09/2025
Senador Canedo
Meio Ambiente

Ministério Público abre processo contra empresas por desastre ambiental em Senador Canedo

17/09/2025
Agência Mineração
Brasil

Polícia Federal prende diretor da Agência Nacional de Mineração

17/09/2025
PEC da Blindagem quórum
Poder

Falta de quórum na Câmara derruba voto secreto em PEC da Blindagem

17/09/2025
lista tríplice
Justiça

TJ define lista tríplice com nomes da OAB para vaga de desembargador

17/09/2025
Pesquisa