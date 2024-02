Patrulha Detran de Goiás atua na remoção de veículos abandonados em Silvânia

Silvânia, a 86 quilômetros de Goiânia, recebeu uma ação da Patrulha Detran nesta segunda-feira, 19, e terça-feira, 20, com a retirada de sucatas e carros abandonados que prejudicavam as ruas da cidade.

Em uma operação que abrangeu quatro áreas, a equipe removeu 12 veículos, contribuindo não apenas para a limpeza dos espaços públicos, mas também para evitar possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti, vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya. O presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, ressalta a importância do combate à dengue e destaca o comprometimento contínuo da Patrulha Detran nesse trabalho vital.

A remoção dos veículos abandonados segue as diretrizes do Art. 279A da Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A população é incentivada a colaborar reportando casos de abandono à Patrulha Detran pelo número 154, que enviará uma viatura para avaliação da situação. A saúde pública e a preservação do ambiente urbano são prioridades na missão do Detran.