PC apreende seis toneladas de carne impróprias para consumo

A Polícia Civil, a Agrodefesa e a Vigilância Sanitária realizaram, hoje (14), uma apreensão de seis toneladas de carne impróprias para o consumo. A apreensão aconteceu no Setor Estrela Dalva, onde os alimentos estavam em um container de forma totalmente inadequada.

No lote do depósito clandestino havia lixo, sucatas de automóveis e fezes de pombo. O proprietário também foi autuado em ação de combate a focos de dengue. Além das sanções administrativas, como multa e proibição de continuar funcionando no local, ele responderá por crime contra as relações de consumo.