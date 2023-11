PC apura denúncias sobre qualidade de combustíveis em Inhumas

A Polícia Civil de Goiás em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível do Brasil (ANP) deflagrou, nesta terça-feira (28), uma operação para apurar denúncias sobre a qualidade de derivados petrolíferos manipulados e comercializados em entrepostos em Inhumas.

Foram coletadas amostras dos produtos armazenados, os quais foram encaminhados ao laboratório da ANP, para que sejam submetidos a exame de constatação e caracterização de qualidade dos derivados.

Preliminarmente, apurou-se irregularidades quanto a composição e natureza dos insumos manipulados, os quais são comercializados sem o necessário registro da ANP. Tanques e bombas de combustível foram lacradas e interditadas, com a consequente aplicação das sanções administrativas cabíveis. A Polícia Civil vai investigar o caso.