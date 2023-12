PC e PM prendem em flagrante autor de homicídio ocorrido em bar de Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), em conjunto com o Batalhão de Rotam da PMGO, prenderam em flagrante ontem Zeilton Gales de Souza, autor confesso do homicídio de Augusto Cesar Ramos dos Anjos. O fato ocorreu neste domingo, no bairro Garavelo B, Goiânia.

A morte foi provocada golpes de faca desferidos contra a vítima, a qual estava deitada em sua cama no momento das facadas. O motivo do crime teria sido uma discussão banal que o autor e a vítima tiveram em um bar minutos antes da ocorrência do delito. Segundo testemunhas, o preso já teria ameaçado matar a vítima em outras oportunidades, alegando que faria isso ‘a pedido do diabo’. Essa mesma fala teria se repetido no momento do crime, ocasião em que o autuado afirmou que ‘o diabo estaria pedindo sangue’.

Além do envolvimento nesse homicídio, verificou-se que o preso já havia matado outra pessoa em Salvador (BA). O autuado foi preso pelo Batalhão de Rotam enquanto tentava fugir para a cidade de Feira de Santana (BA). Em seu interrogatório, o preso confessou em detalhes o crime, dizendo estar arrependido do delito praticado.

A divulgação da identificação do preso foi precedida nos termos da Lei nº 13.869/2019, portaria nº 547/2021– PC, Despacho do Delegado Geral, n.º 000010828006 e Despacho DIH/DGPC- 09555 dos responsáveis pela investigação, fundamentada na possibilidade de surgimento de testemunhas que auxiliem no esclarecimento do crime em tela.