PC investiga morte de jovem durante lipoaspiração, em Goiânia

A Polícia Civil investiga o caso em que uma jovem de 25 anos morreu depois de uma lipoaspiração, em Goiânia. Dayana Loy de Oliveira Freire saiu de Itaberaí para realizar o sonho na capital. A família da jovem cobra explicações do cirurgião plástico, Bruno Granieri.

Ao G1, a defesa do médico lamentou a morte de Dayana e afirmou que “foram adotados os protocolos prescritos para o caso por toda equipe médica presente, todavia não houve resposta e a paciente veio a óbito”.

A cirurgia foi realizada no Hospital Jacob Facuri na terça-feira (12). A jovem foi anestesiada, mas segundo familiares, teve uma parada cardiorrespiratória na cirurgia. A direção do hospital disse que lamenta o caso e que está investigando todas as possíveis causas.

O delegado responsável pela investigação, Paulo Ribeiro, informou que ainda não sabe detalhes de quais foram as complicações que a jovem teve durante a cirurgia. Isso porque, segundo ele, o registro de ocorrência foi ‘sucinto’.

“Só após o Laudo Cadavérico e análise dos exames pré operatórios e prontuário da vítima que podemos aferir se houve ou não erro médico. Os familiares também serão intimados para prestarem esclarecimentos sobre o fato”, informou.