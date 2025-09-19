PCGO cumpre mandado de busca e apreensão em apoio à operação Santo Grão, da PCMT

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (Dercr) participou, nesta quinta-feira (18), da Operação Santo Grão, uma ação coordenada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Confresa – MT. A ação teve como objetivo desarticular um grupo criminoso que atua no furto e desvio de cargas de soja por meio de empresas de fachada e notas fiscais falsas.

A Operação Santo Grão cumpriu sete mandados de busca e apreensão em nove endereços distribuídos por quatro estados: Mato Grosso, Goiás, Ceará e Pará. A ação contou com o apoio das polícias civis locais para investigar articuladores logísticos, empresários do setor de transportes e motoristas envolvidos no esquema.

Em Goiás, a equipe da DERCR foi responsável pelo cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um imóvel residencial na cidade de Goiânia. A diligência, realizada em apoio à Derf de Confresa, resultou na apreensão de documentos que irão auxiliar no aprofundamento das investigações.

A Operação Santo Grão prossegue em busca de mais elementos de investigação.

Veja também: Silvye Alves anuncia saída do União Brasil após polêmica com PEC da Blindagem