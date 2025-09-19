search
Geral

PCGO cumpre mandado de busca e apreensão em apoio à operação Santo Grão, da PCMT

A ação teve como objetivo desarticular um grupo criminoso que atua no furto e desvio de cargas de soja


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 19/09/2025 - 14:56

Santo Grão
Policiais civis de Goiás cumprem mandados da Operação Santo Grão, em Goiânia (Foto: PCGO)

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (Dercr) participou, nesta quinta-feira (18), da Operação Santo Grão, uma ação coordenada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Confresa – MT. A ação teve como objetivo desarticular um grupo criminoso que atua no furto e desvio de cargas de soja por meio de empresas de fachada e notas fiscais falsas.

A Operação Santo Grão cumpriu sete mandados de busca e apreensão em nove endereços distribuídos por quatro estados: Mato Grosso, Goiás, Ceará e Pará. A ação contou com o apoio das polícias civis locais para investigar articuladores logísticos, empresários do setor de transportes e motoristas envolvidos no esquema.

Em Goiás, a equipe da DERCR foi responsável pelo cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um imóvel residencial na cidade de Goiânia. A diligência, realizada em apoio à Derf de Confresa, resultou na apreensão de documentos que irão auxiliar no aprofundamento das investigações.

A Operação Santo Grão prossegue em busca de mais elementos de investigação.

Veja também: Silvye Alves anuncia saída do União Brasil após polêmica com PEC da Blindagem

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

São Januário
Geral

Milagre da liquefação do sangue de São Januário volta a acontecer

19/09/2025
Goiânia terá sol forte e calor de 36°C nesta sexta-feira; risco de queimadas se espalha por Goiás
Geral

Goiânia terá sol forte e calor de 36°C nesta sexta-feira; risco de queimadas se espalha por Goiás

19/09/2025
Senado aprova venda de medicamentos em farmácias dentro de supermercados
Geral

Senado aprova venda de medicamentos em farmácias dentro de supermercados

18/09/2025
UEG abre inscrições para Vestibular de Medicina 2026/1 em Itumbiara
Geral

UEG abre inscrições para Vestibular de Medicina 2026/1 em Itumbiara

18/09/2025
FGTS domésticas
Geral

Patrões são notificados sobre atraso do FGTS de empregadas domésticas

17/09/2025
Hugol promove dia de serviços de saúde gratuitos na região Noroeste de Goiânia
Saúde

Hugol promove dia de serviços de saúde gratuitos na região Noroeste de Goiânia

19/09/2025
São Januário
Geral

Milagre da liquefação do sangue de São Januário volta a acontecer

19/09/2025
Diabéticos
Saúde

Diabéticos poderão ter prioridade em exames que exigem jejum

19/09/2025
Goiás Social e OVG iniciam entrega de leite arrecadado na 3ª Caminhada do Bem
Cidades

Goiás Social e OVG iniciam entrega de leite arrecadado na 3ª Caminhada do Bem

19/09/2025
Pesquisa