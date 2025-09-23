A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Central de Flagrantes e Pronto Atendimento ao Cidadão – 1ª DRP, em parceria com a Vigilância Sanitária de Goiânia, interditou nesta segunda-feira (22/9) uma açaiteria localizada no Setor Pedro Ludovico, na capital. O local foi fechado após a constatação de graves irregularidades que colocavam em risco a saúde pública.

De acordo com os fiscais, o estabelecimento funcionava em condições impróprias para o consumo, com armazenamento inadequado de alimentos, uso de recipientes reaproveitados sem higienização adequada, ambiente sujo e até instalações elétricas expostas, aumentando o risco de contaminação.

As investigações apontaram que a açaiteria produzia em média 500 a 600 copos de açaí por dia, o que ampliava o risco coletivo diante da alta circulação de consumidores.

A proprietária foi conduzida à Central de Flagrantes, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no artigo 268 do Código Penal (infração de medida sanitária preventiva). O local permanecerá interditado até que sejam sanadas as irregularidades e cumpridas as exigências da Vigilância Sanitária.

As autoridades reforçam que operações conjuntas como essa têm como objetivo proteger a saúde da população e garantir que os estabelecimentos cumpram as normas sanitárias vigentes.