PCGO faz operação contra pesca predatória em Piracanjuba e prende dois

A Polícia Civil, por meio das Delegacias de Piracanjuba e Pontalina, com apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, cumpriu ontem mandados de busca e apreensão conta a pesca predatória na região da Usina do Rochedo, na zona rural de Piracanjuba. Duas pessoas, de 50 e 18 anos, foram flagrados realizando pesca irregular no rio Meia Ponte.

Ao todo foram apreendidos cerca de 50 kg de pescado, além de barcos, redes, outros instrumentos ilegais, e diversas munições calibre .22. As investigações apontaram que a pesca ocorria diariamente e que os autores chegavam a comercializar cerca de 300 quilos de peixe, das mais variadas espécies, por semana. Os peixes eram vendidos a comerciantes locais e das cidades vizinhas.

As redes de pesca eram colocadas no exato local em que os peixes subiam o rio para se reproduzirem, o que facilita a pesca predatória. Após periciados, os animais foram colocados à disposição dos órgãos sanitários competentes. Os autores foram presos em flagrante delito por crime de pesca em período proibido, utilizando equipamentos não permitidos, bem como pelo crime de posse irregular de munição, cujas penas somadas podem chegar a 6 anos de prisão.