PCGO indicia 24 integrantes de torcida organizada

A Polícia Civil de Goiás, através do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, concluiu na tarde desta segunda-feira, 4, as investigações relacionadas à Operação Avalanche.

Foram indiciadas 24 integrantes de uma torcida organizada pelos crimes de associação criminosa armada, tentativa de latrocínio, lesão corporal grave, ameaça e dano qualificado. Nesta mesma data foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva contra dois jovens apontados como líderes do grupo criminoso.

Relembre o caso

As investigações tiveram início na noite do dia 30 de abril deste ano, após uma partida do Campeonato Brasileiro da série B, ocasião em que um ônibus com torcedores do time Vila Nova, ao entrar em um bairro de Aparecida de Goiânia/GO, foi interceptado por um grupo de indivíduos integrantes de torcida organizada rival do Goiás. Na ocasião, utilizando armas de fogo, paus e pedras, os integrantes da torcida rival, além de depredarem todo o ônibus, passaram a atacar os passageiros de forma indiscriminada, subtraíram os aparelhos celulares e camisas de dois torcedores, lesionaram o motorista do ônibus e ainda ameaçaram com arma de fogo uma socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que teria sido acionada para atender os feridos. Nesta data, duas vítimas foram severamente agredidas com chutes, socos e pauladas na região da cabeça.

Equipe policial é homenageada

A PCGO parabenizou o Grupo Especial de Proteção ao Torcedor, equipe vinculada ao Grupo Antissequestro, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, no dia 15 de agosto, pelo notável destaque na Operação Avalanche, realizada na Região Metropolitana de Goiânia e no estado do Tocantins. A ação resultou no cumprimento de 36 mandados judiciais, sendo 16 prisões, e desarticulou atividades criminosas perpetradas por membros de torcidas organizadas. A operação, que contou com a participação de mais de 100 policiais civis, reforça o compromisso da PCGO em combater o crime e manter a segurança da população.