PCGO prende envolvidos em desvio de carga avaliada em R$ 750 mil

A Polícia Civil de Goiás, por intermédio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas, em conjunto com as Polícias Civil de São Paulo e Piauí, deflagrou ontem a Operação Forger. As investigações tiveram início depois que uma carga de leite em pó avaliada em R$ 750 mil foi desviada. O motorista registrou a ocorrência de roubo no estado do Pará, informando que o crime havia ocorrido entre a divisa de Goiás e Bahia.

Contudo, durante as investigações, foi constatado que a notícia era falsa e que a dona da transportadora, o motorista e dois homens estavam envolvidos no desvio da carga. Um carro foi locado em Aparecida de Goiânia para que os dois homens acompanhassem a carga até o destino final.

Foram cumpridos mandados de prisão preventiva em Goiânia, contra a dona da transportadora, e em Ribeirão Preto (SP) contra o motorista, os demais envolvidos ainda encontram-se foragidos. O caminhão foi encontrada no estado do Piauí, contudo, sem a carga.