PCGO prende quatro por tráfico interestadual de drogas e apreende avião

A ação policial ocorreu no exato momento de uma negociação envolvendo a droga, no Bairro Novo Horizonte, em Itumbiara, resultando na detenção do quarteto e na apreensão dos veículos utilizados no transporte da substância ilícita.

Após o desdobramento da operação, os policiais civis se deslocaram para Centralina, em Minas Gerais, onde, na residência do piloto, apontado como líder do grupo criminoso, foram encontrados documentos e peças retiradas do avião, destinadas a facilitar pousos e decolagens em pistas de terra não preparadas.

No aeroporto de Itumbiara, a aeronave foi apreendida, juntamente com documentos encontrados em seu interior. A coordenação do local colaborou com os investigadores, fornecendo documentos que indicavam os diversos pousos e decolagens realizados no aeroporto.

Durante a investigação, a equipe policial identificou que o piloto adquiria a droga na região de Coxim, no Mato Grosso do Sul, e a transportava até Itumbiara. Na cidade, a substância ilícita era fornecida em cargas menores para outros traficantes das regiões próximas, trechos que eram cobertos pelos veículos apreendidos, incluindo um que apresentava um compartimento falso sob o painel.