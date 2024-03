PCGO soluciona furto milionário em joalheria de Goiânia e prende autores

Na segunda-feira, 4, a Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Roubos da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, anunciou a prisão de um casal em Santo Antônio do Descoberto, região do Entorno do Distrito Federal, suspeito de participação no furto milionário de uma joalheria em um shopping de Goiânia. O crime, que ocorreu na madrugada de domingo, 3, foi rapidamente esclarecido em menos de 24 horas, graças à diligência imediata da equipe policial.

Além da captura dos suspeitos, a PCGO também apreendeu um veículo supostamente utilizado pelos criminosos na fuga, bem como recuperou as joias furtadas. A ação, que contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar, representa um passo significativo na repressão ao crime na região.