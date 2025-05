Pecuária 2025 deve movimentar mais de R$ 100 milhões em Goiânia

A 78ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás promete ser um marco na história dos eventos do agronegócio no Centro-Oeste. De 15 a 25 de maio, o Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira, no Setor Nova Vila, será palco de uma programação que alia tradição, tecnologia e inclusão. Pela primeira vez, o evento terá entrada gratuita todos os dias, mediante pré-cadastro no site meubilhete.com, atraindo um público estimado em mais de 500 mil pessoas. A expectativa da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA) é de que os negócios realizados durante os dez dias ultrapassem a marca de R$ 100 milhões.

Além da presença de mais de 500 animais de raças bovinas e equinas, a exposição vai oferecer uma intensa agenda de palestras técnicas, debates, oficinas e leilões. Os temas variam desde nutrição e sanidade animal até políticas ambientais, sucessão familiar e uso de tecnologia no campo, demonstrando o foco em inovação com sustentabilidade. A arena de shows será outro destaque, com apresentações de nomes consagrados como Wesley Safadão, Simone Mendes, Edson e Hudson, Amado Batista e outros. A programação musical gratuita deve impulsionar ainda mais o fluxo de visitantes e aquecer setores como comércio, turismo e alimentação.

A organização do evento, feita pela SGPA em parceria com a Bahrem Eventos, reforça que a exposição é uma vitrine para o potencial produtivo de Goiás e uma oportunidade de fortalecer as conexões entre campo, indústria e consumidor. “É uma chance de o produtor se atualizar, de o investidor encontrar oportunidades e de a população vivenciar o agro em sua plenitude”, destacam os organizadores. Com atividades voltadas para toda a família, a Pecuária 2025 também oferece atrações infantis, oficinas culturais e a presença de grandes empresas do setor. A iniciativa consolida Goiânia como referência nacional em eventos agropecuários.

Tecnologia rural

A programação técnica da Pecuária 2025 destaca o uso de tecnologias de precisão no campo. Palestras como “Nutrição eficiente e rentável”, “Colhendo 100 sacas com pecuária” e “Tecnologia 3D no agro” trarão soluções práticas para aumento de produtividade. A presença de especialistas da Innovagro Academy, Aprosoja-GO e outras instituições reforça o papel estratégico do evento na capacitação do produtor rural e na promoção de inovações aplicáveis à realidade do cerrado brasileiro.

Força feminina

O protagonismo das mulheres no campo também terá destaque especial na Exposição. A programação conta com o “Momento Delas no Agro”, com palestras sobre liderança, sucessão familiar e cooperativismo feminino. Representantes da Faeg Mulher, Núcleo Mais Mulheres no Agro e outras entidades compartilham experiências inspiradoras. A iniciativa mostra que o papel da mulher na agropecuária goiana está cada vez mais valorizado, contribuindo para uma gestão mais diversa, eficiente e humanizada no setor.

Saldo positivo

Goiás registrou superávit de US$ 810 milhões na balança comercial de abril de 2025, resultado de exportações que somaram US$ 1,2 bilhão frente a US$ 456 milhões em importações. O complexo soja liderou as vendas externas com 65,58% de participação, seguido por carnes (17,55%) e ferroligas (4,24%). Produtos como café e ouro também surpreenderam, com aumentos de 109,36% e 82,80%, respectivamente, em relação a abril de 2024. O desempenho posiciona o estado como o 8º maior exportador nacional no mês. A principal parceira comercial foi a China, com mais da metade do volume exportado. Estados Unidos e Tailândia também figuraram entre os principais destinos.

Municípios do sudoeste goiano puxaram os bons resultados. Rio Verde liderou com US$ 431 milhões exportados, o equivalente a 34% de toda a movimentação estadual. Jataí, Montividiu, Mozarlândia e Palmeiras de Goiás completam a lista dos maiores exportadores em abril. No acumulado do ano, o superávit de Goiás já alcança US$ 2,3 bilhões, refletindo a força do agronegócio goiano na pauta comercial brasileira. Para o secretário da SIC, Joel de Sant’Anna Braga Filho, o saldo positivo mostra a competitividade e o ambiente favorável para negócios no estado, que atrai cada vez mais investimentos.

Mosca-branca monitorada

A Agrodefesa iniciou o monitoramento da mosca-branca e viroses associadas ao feijão em 12 municípios de Goiás. A ação ocorre após a suspensão temporária do vazio sanitário em parte do estado. A medida busca avaliar os impactos dessa decisão sobre a sanidade da cultura. Os municípios selecionados têm histórico de cultivo em mais de uma safra. O foco é entender a presença da praga e sua relação com a produtividade. O trabalho é realizado em parceria com a UFG, Embrapa e o Ministério da Agricultura.

Sanidade avaliada

Segundo Leonardo Macedo, gerente de Sanidade Vegetal da Agrodefesa, a mosca-branca pode causar sérios prejuízos às lavouras. O inseto suga a seiva, excreta substâncias que afetam a fotossíntese e ainda transmite viroses como o mosaico dourado. Altas infestações comprometem o desenvolvimento das plantas e podem inviabilizar a colheita. Por isso, mesmo sem o vazio sanitário em alguns locais, medidas de controle são essenciais. O objetivo é garantir segurança fitossanitária e manter a produtividade do feijoeiro goiano.

Dados técnicos

O monitoramento segue protocolo rigoroso da Embrapa, com duas coletas: uma aos 20 dias e outra aos 45 dias após a semeadura. As amostras colhidas são enviadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA) para confirmação da presença de vírus. O coordenador da Agrodefesa, Mário Sérgio de Oliveira, explica que esses dados vão compor um relatório técnico. O documento será base para decisões futuras sobre manter ou suspender o vazio sanitário. A ação reforça o compromisso com a produção agrícola segura e sustentável.

Energia sustentável

O etanol de milho está revolucionando a matriz energética do agronegócio brasileiro. Em apenas sete anos, o setor cresceu 18 vezes, consumindo atualmente mais de 17 milhões de toneladas do grão. Essa transformação reposiciona o milho como um insumo estratégico, indo além da ração animal e da exportação. A projeção é que, até 2026, o consumo supere 22 milhões de toneladas. O modelo industrial permite operação o ano inteiro, gera coprodutos como DDG e óleo, e mantém margens operacionais robustas, mesmo com variações nos preços do cereal. Esse cenário atrai novos investimentos e fortalece a sustentabilidade no agro.

Matriz renovável

A produção de etanol de milho reforça a segurança energética do Brasil e reduz a dependência de fontes fósseis. Além de complementar a cana-de-açúcar na entressafra, o modelo diversifica a matriz energética nacional. Mato Grosso lidera com ampla capacidade produtiva, mas estados como Paraná, Bahia e Santa Catarina estão entrando no mapa da bioenergia. Segundo especialistas, o milho se torna peça-chave na transição energética global. A combinação de rentabilidade, eficiência e sustentabilidade coloca o Brasil em posição de destaque no cenário mundial da bioenergia. O agro brasileiro, mais uma vez, mostra sua força inovadora.

Cenário favorável

Durante palestra em Goiânia, o economista Ricardo Amorim destacou como a guerra tarifária entre Estados Unidos e China pode beneficiar diretamente o agronegócio brasileiro. Ao reduzir a compra de grãos e carnes dos americanos, a China e outros mercados internacionais voltam os olhos para o Brasil, segundo maior fornecedor global. Com abundância de terras, tecnologia e produtividade, o agro nacional está preparado para suprir essa nova demanda. Goiás, em especial, ganha força nesse processo por sua vocação agropecuária e projeção de safra 8% maior em 2025. O estado pode se consolidar como protagonista no novo cenário global de comércio e produção de alimentos.

Pecuária eficiente

A Fazenda Canabrava de Baixo, localizada a 12 km de Buriti de Goiás, é um exemplo de sucesso na pecuária de corte graças à assistência técnica do Senar Goiás. Sob gestão do produtor Wedes dos Alves de Oliveira, a propriedade passou a adotar práticas modernas como inseminação artificial, manejo de pastagens e cruzamento industrial, aumentando a produtividade e reduzindo custos. O rebanho atual soma 186 animais, além de 20 novilhas precoces. Os resultados serão apresentados no Dia de Campo, promovido pelo Senar no dia 31 de maio. Inscrições e detalhes no site: sistemafaeg.com.br/eventos/dia-de-campo-senar-mais-carne-buriti-de-goias.

