Pequenos negócios continuam a ser a maioria das empresas ativas em Goiás

Em Goiás, no segundo trimestre deste ano, os pequenos negócios corresponderam a 95% de todas as empresas ativas. Esse e outros dados sobre o universo das micro e pequenas empresas (MPE) no estado foram reunidos pelo Núcleo de Inteligência Setorial da Unidade de Gestão Estratégica (UGE) do Sebrae Goiás. As informações foram obtidas a partir de dados da Receita Federal. De acordo com o levantamento, chamado “Panorama dos Pequenos Negócios de Goiás”, no segundo trimestre o estado contava com 879.633 pequenos negócios ativos, sendo 480.980 microempreendedores individuais (MEI – 54,7%); 348.260 microempresas (ME – 39,6%); e 50.393 empresas de pequeno porte (EPP – 5,7%).

Os dados demonstram também que nos últimos cinco anos as MPE cresceram 66%, passando de 530.953 em 2020 para os atuais mais de 879 mil em 2025, sendo que os MEI em atividade dobraram. De acordo com Polyanna Marques Cardoso, da UGE, os números demonstram a importância dos micro e pequenos negócios para o estado. “O número de pequenos negócios em Goiás cresceu em média 11% ao ano entre 2020 e 2025, o pode ser atribuído a um conjunto de fatores como, por exemplo, ambiente favorável ao empreendedorismo, aquecimento da economia e prosperidade de setores em ascensão”, avalia. De acordo com ela, atualmente é muito mais rápido e simples formalizar um negócio, o que estimula muitas pessoas a saírem da informalidade. Em Goiás, ela lembra, com a desburocratização dos processos para abertura de empresas, um empreendedor leva apenas 15 horas para se formalizar.

O estudo também aborda números como abertura e encerramento de empresas, com aumento no saldo positivo na comparação entre as duas categorias, e mostra os pequenos negócios por setor e as top cinco atividades econômicas. Para Polyanna, aumento do número de pessoas empregadas, aumento da renda da população e programas de crédito facilitado são exemplos do aquecimento econômico vigente, o que proporciona aos pequenos empreendimentos mais oportunidades de negócio. Outro fator importante é o crescimento da economia local. “De 2020 a 2025, o número de empresas da construção civil em Goiás avançou em 82%, e o setor de serviços, 65%. O avanço destes setores gera novas oportunidades de negócios, impulsionando a abertura de empresas principalmente no comércio em geral. O MEI, em especial, atrai muitos empreendedores por sua formalização simples, baixo custo mensal e benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e acesso facilitado a crédito”, conclui.

Fonte: Agência Sebrae