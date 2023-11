Período de pré-matrículas em Aparecida começa no próximo dia 5

Quem tem interesse em uma vaga na Educação Infantil e nas escolas de tempo integral da Rede Municipal de Aparecida de Goiânia devem ficar atentos. Isso porque o período de pré-matrículas começa no próximo dia 5 e termina no dia 15 de dezembro.

Para o ano de 2024, a SME alterou as regras e a medida deverá facilitar o acesso aos interessados nas vagas e dar mais oportunidades de participação no processo de matrículas. É que, diferente de anos anteriores, será necessário que os responsáveis pelas crianças realizem um pré-cadastro tanto para a Educação Infantil, quanto para as Escolas Municipais de Educação Integral (EMEI).

No dia 5 de dezembro, com abertura às 8h da manhã, o site da prefeitura, www.aparecida.go.gov.br estará disponível para o acesso e preenchimento dos dados cadastrais da criança e da família. Uma outra ferramenta disponível será o aplicativo Matrícula Aparecida, que já pode ser baixado na loja virtual Play Store. O encerramento ocorrerá às 23h59 do dia 15 de dezembro.