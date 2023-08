Pesquisa: 6 milhões de brasileiros consomem álcool em excesso

Segundo dados extraídos do Covitel (Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempos de Pandemia), seis milhões de brasileiros, ou 4% da população adulta, têm um padrão que indica consumo perigoso de bebidas alcoólicas com risco de dependência.

De acordo com a pesquisa, as maiores prevalências do risco foram encontradas entre os homens (6,6%), pessoas entre 45 e 54 anos (6,9%), com 9 a 11 anos de estudo (5%), residentes das regiões Centro-Oeste e Norte (6,8%) e pretos e pardos (4,7%).

O levantamento foi desenvolvido pela Vital Strategies, organização global de saúde pública, e pela Universidade Federal de Pelotas.